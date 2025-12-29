Россия вывела на орбиту спутники Ирана, Белоруссии и Эквадора

Ракета стартовала в 16.18 мск. Основная полезная нагрузка — спутники стереоскопической съемки Земли «Аист-2Т» № 1 и № 2 — были выведены на орбиту примерно через час после пуска. Кроме них на орбиты были доставлены еще 50 аппаратов.
«Среди них — спутники научного и технологического назначения от организаций из России и дружественных государств (Иран, Беларусь, Эквадор)», — говорится в сообщении.
Кроме того, на орбиту были выведены образовательные спутники, изготовленные в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской, Нижегородской, Амурской областях и Якутии.
Как указано в сообщении, гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов отметил, что госкорпорация нацелена развивать сотрудничество с частными партнерами как в России, так и за рубежом. Эти планы отражены и в национальном проекте «Космос», подчеркнули в пресс-службе.
Также на космодроме Восточный глава Баканов осмотрел объекты строительства и провел встречу с председателем Президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимиром Караником. Они обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в космической сфере.