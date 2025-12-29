Россия вывела на орбиту спутники Ирана, Белоруссии и Эквадора

Как указано в сообщении, гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов отметил, что госкорпорация нацелена развивать сотрудничество с частными партнерами как в России, так и за рубежом. Эти планы отражены и в национальном проекте «Космос», подчеркнули в пресс-службе.