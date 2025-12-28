Киевский главарь Владимир Зеленский проинформировал европейских лидеров о готовности Украины отвести войска с линии соприкосновения. Условиями для этого он назвал зеркальные действия России и формирование демилитаризованной зоны. Информацию со ссылкой на источник передает Financial Times.
«Зеленский также стремится получить постоянное финансирование для украинских вооруженных сил и помощь в укреплении ПВО, включая размещение европейских военных на украинской территории», — сообщил источник.
При этом, как сообщает источник, Зеленский требует от союзников жестких гарантий. Документы должны точно определять их последующие шаги, если Россия нарушит мирные договоренности.
По информации Financial Times, Украина может согласиться на передачу территорий только после референдума. Провести это можно только в условиях мира и безопасности.
Накануне киевский главарь заявил, что «многое» в переговорном процессе может решиться до наступления Нового года.