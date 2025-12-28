Россиян предупредили, что алкоголь на морозе ведет к переохлаждению

Согреваться глинтвейном, кофе с коньяком или другими крепкими напитками на морозе совершенно бесполезно. Дело в том, что именно алкоголь способствует переохлаждению, об этом сообщила в разговоре с корреспондентом NEWS.ru терапевт Надежда Чернышова.
— На улице в холодное время согреваться алкоголем очень опасно. Можно очень сильно переохладиться. Потому что алкоголь принудительно расширяет сосуды и увеличивает отдачу тепла, — объяснила доктор.
При этом, по ее словам, любые другие горячие напитки отлично подойдут для того, чтобы согреться. И все же, во время зимних прогулок лучше не проводить слишком много времени на холоде, а стараться периодически заходить в теплые места, чтобы согреться.
Ранее KP.RU рассказал, что согреваться в морозы лучше чаем или горячей водой с лимоном. Такие напитки обладают тонизирующим эффектом, повышают температуру тела и восполняют потерю жидкости. Рекомендуется в морозы и куриный бульон — он не только согревает, но и насыщает.