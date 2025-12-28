Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян предупредили, что алкоголь на морозе ведет к переохлаждению

Алкоголь расширяет сосуды и увеличивает отдачу тепла.

Источник: Комсомольская правда

Согреваться глинтвейном, кофе с коньяком или другими крепкими напитками на морозе совершенно бесполезно. Дело в том, что именно алкоголь способствует переохлаждению, об этом сообщила в разговоре с корреспондентом NEWS.ru терапевт Надежда Чернышова.

— На улице в холодное время согреваться алкоголем очень опасно. Можно очень сильно переохладиться. Потому что алкоголь принудительно расширяет сосуды и увеличивает отдачу тепла, — объяснила доктор.

При этом, по ее словам, любые другие горячие напитки отлично подойдут для того, чтобы согреться. И все же, во время зимних прогулок лучше не проводить слишком много времени на холоде, а стараться периодически заходить в теплые места, чтобы согреться.

Ранее KP.RU рассказал, что согреваться в морозы лучше чаем или горячей водой с лимоном. Такие напитки обладают тонизирующим эффектом, повышают температуру тела и восполняют потерю жидкости. Рекомендуется в морозы и куриный бульон — он не только согревает, но и насыщает.