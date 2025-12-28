Ричмонд
Рождественский фестиваль «Радость» будет проходить в минском Елисаветинском монастыре по 6 января

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рождественский православный фестиваль «Радость» будет проходить в духовно-просветительском центре «Ковчег» Свято-Елисаветинского монастыря Минска по 6 января. Такая информация размещена на портале Белорусской православной церкви, сообщает БЕЛТА.

Фестиваль «Радость» является международным духовно-культурным событием, которое на протяжении многих лет собирает жителей и гостей столицы, предлагая насыщенную программу, сочетающую просветительские, творческие и благотворительные инициативы.

Особое внимание в программе фестиваля традиционно уделено детям. На четвертом этаже центра работает детская гостиная, где юных гостей ждет путешествие в мир зимних сказок. Для них подготовлена интерактивная экспозиция по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева», зона мастер-классов по созданию елочных игрушек и праздничных поделок, кукольный театр «Батлейка» с рождественскими представлениями, а также открытый детский конкурс объемных макетов «Зимние сказки» с участием учреждений образования Минска и Минского района.

Для взрослых участников фестиваля запланированы рождественские встречи и беседы духовно-просветительского характера.

Рождественский концерт семейного творчества «Там, где живет любовь» состоится 2 января. В программе — танцевальные, вокальные и инструментальные номера, а также театральные миниатюры.

По традиции работает выставка-ярмарка, объединившая около 40 участников. Свои изделия представили монастыри, приходы и ремесленники из Беларуси, России, Сербии, Сирии, Палестины и Греции. Посетители могут приобрести изделия ручной работы, выполненные с молитвой и вниманием к духовным традициям.

Фестиваль проводится при поддержке Минского городского исполнительного комитета. -0-

