Рождественский фестиваль «Радость» будет проходить в минском Елисаветинском монастыре по 6 января

Особое внимание в программе фестиваля традиционно уделено детям. На четвертом этаже центра работает детская гостиная, где юных гостей ждет путешествие в мир зимних сказок. Для них подготовлена интерактивная экспозиция по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева», зона мастер-классов по созданию елочных игрушек и праздничных поделок, кукольный театр «Батлейка» с рождественскими представлениями, а также открытый детский конкурс объемных макетов «Зимние сказки» с участием учреждений образования Минска и Минского района.