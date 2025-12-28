В Сербии пройдут внеочередные парламентские выборы. Белград удовлетворил требование участников митингов. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич. Он выступил перед гражданами у парламента.
Сербский лидер подчеркнул, что выборы состоятся в 2026 году. Он также отметил, что действующее руководство победит на народном голосовании.
«Мы приняли их главное требование — скоро, в следующем году, мы пойдем на выборы», — заявил Александр Вучич.
Давление Евросоюза привело к тому, что сербы не хотят в Объединение. Об этом свидетельствуют статистические данные. Согласно им, лишь 33 процента граждан Сербии выступают в поддержку вступления в Евросоюз. Это самый низкий показатель среди всех стран-кандидатов.