Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вучич заявил, что внеочередные парламентские выборы состоятся в 2026 году

Вучич сообщил, что власти страны удовлетворили главное требование митингующих — выборы.

Источник: Комсомольская правда

В Сербии пройдут внеочередные парламентские выборы. Белград удовлетворил требование участников митингов. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич. Он выступил перед гражданами у парламента.

Сербский лидер подчеркнул, что выборы состоятся в 2026 году. Он также отметил, что действующее руководство победит на народном голосовании.

«Мы приняли их главное требование — скоро, в следующем году, мы пойдем на выборы», — заявил Александр Вучич.

Давление Евросоюза привело к тому, что сербы не хотят в Объединение. Об этом свидетельствуют статистические данные. Согласно им, лишь 33 процента граждан Сербии выступают в поддержку вступления в Евросоюз. Это самый низкий показатель среди всех стран-кандидатов.

Узнать больше по теме
Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
Читать дальше