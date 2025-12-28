Давление Евросоюза привело к тому, что сербы не хотят в Объединение. Об этом свидетельствуют статистические данные. Согласно им, лишь 33 процента граждан Сербии выступают в поддержку вступления в Евросоюз. Это самый низкий показатель среди всех стран-кандидатов.