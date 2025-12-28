Планы Зеленского рухнули в начале встречи с Трампом: он не получил ожидаемой поддержки

Начало встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго не принесло украинскому лидеру ожидаемой публичной поддержки. Об этом пишет газета Financial Times.
«Если Владимир Зеленский надеялся на демонстрацию поддержки со стороны Дональда Трампа в начале их встречи в Мар-а-Лаго, то он был разочарован», — сообщает издание.
Как отметил источник, глава Белого дома вернулся к стратегии сохранения дистанции по отношению к сторонам конфликта.
Напомним, что перед встречей с киевским главарем Трамп провел «хороший и очень продуктивный» телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Тогда стороны общались 1 час 15 минут.
Как подчеркнул помощник президента Юрий Ушаков, лидеры России и США оценивают предложения Киева как способ затянуть конфликт.