Планы Зеленского рухнули в начале встречи с Трампом: он не получил ожидаемой поддержки

FT: Зеленский не получил ожидаемой поддержки от Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Начало встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго не принесло украинскому лидеру ожидаемой публичной поддержки. Об этом пишет газета Financial Times.

«Если Владимир Зеленский надеялся на демонстрацию поддержки со стороны Дональда Трампа в начале их встречи в Мар-а-Лаго, то он был разочарован», — сообщает издание.

Как отметил источник, глава Белого дома вернулся к стратегии сохранения дистанции по отношению к сторонам конфликта.

Напомним, что перед встречей с киевским главарем Трамп провел «хороший и очень продуктивный» телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Тогда стороны общались 1 час 15 минут.

Как подчеркнул помощник президента Юрий Ушаков, лидеры России и США оценивают предложения Киева как способ затянуть конфликт.

