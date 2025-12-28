В Сочи восемь самолётов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды

«Сегодня в течение суток, 28 декабря, ожидается усиление неблагоприятных погодных условий (ветер, гроза, мокрый снег). В связи с этим экипажами нескольких рейсов были приняты решения об уходе на запасные аэродромы по погодным условиям», — говорится в сообщении.
На запасные аэродромы ушли рейсы из Минвод, Владикавказа и Грозного. Задержка 12 рейсов связана не только с погодой в Сочи, но и с ограничениями воздушного движения на московском авиаузле в субботу.
В Сочи объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильные ливни с грозами, подъём уровня воды в реках, порывы ветра до 22 м/с, а на высокогорье метель и ухудшение видимости. В горах выше 500 метров сохраняется лавиноопасная обстановка. Все экстренные службы приведены в режим повышенной готовности.
Ранее в аэропортах Внуково и Шереметьево из-за введённых ограничений задержали более 270 рейсов на вылет и прилёт. 69 самолётов были направлены на запасные аэродромы, 42 рейса отменили. Персонал аэропортов координировал действия в соответствии с регламентом и информировал пассажиров о возможных задержках.
