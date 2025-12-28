FT: Ожидания Зеленского поддержки Трампа не оправдались

Если украинский президент Владимир Зеленский надеялся на демонстрацию поддержки со стороны американского коллеги Дональда Трампа в начале их встречи в Мар-а-Лаго, то его ожидания не оправдались. Об этом в воскресенье, 28 декабря, сообщило британское издание Financial Times.
— Если Зеленский надеялся на демонстрацию поддержки со стороны Трампа в начале их встречи в Мар-а-Лаго, то он был разочарован, — сказано в статье.
Отмечается, что глава Белого дома вернулся к своей позиции равноудаленности.
Прямо сейчас идут финальные стадии переговоров по Украине. С таким заявлением ранее выступил Дональд Трамп. По его мнению, если бои продолжатся, то потери могут достигнуть миллионов, а этого никто не хочет.
Во время общения с репортерами американский лидер также в очередной раз выразил уверенность в том, что Россия заинтересована в мире, и отверг предположения о том, что Москва не настроена серьезно на урегулирование конфликта.
При этом перед встречей с Зеленским глава Белого дома провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что разговор инициировал Трамп. Он продлился 1 час и 15 минут, и президенты договорились созвониться снова по окончании беседы американского лидера с украинским коллегой.