Россия помогла союзникам попасть в космос

Российская ракета‑носитель «Союз‑2.1б» вывела на орбиту научные и технологические космические аппараты, предназначенные для Ирана, Белоруссии и Эквадора. Пуск был осуществлен с космодрома Восточный и обеспечил этим государствам расширенные возможности для участия в космических исследованиях. Информацию об этом предоставили в госкорпорации «Роскосмос», сообщает Интерфакс.

Ракета‑носитель «Союз‑2.1б» вывела на орбиту 50 космических аппаратов.

Российская ракета‑носитель «Союз‑2.1б» вывела на орбиту научные и технологические космические аппараты, предназначенные для Ирана, Белоруссии и Эквадора. Пуск был осуществлен с космодрома Восточный и обеспечил этим государствам расширенные возможности для участия в космических исследованиях. Информацию об этом предоставили в госкорпорации «Роскосмос», сообщает Интерфакс.

«Этим пуском на орбиту выводятся 50 космических аппаратов, помимо “Аистов”. Среди них — спутники научного и технологического назначения от организаций из России и дружественных государств (Иран, Беларусь, Эквадор)», — цитируют сообщение госкорпорации на сайте издания. На размещение космических аппаратов на орбитах потребовалось порядка пяти часов.

Ранее, 1 июля, был зафиксирован межзвездный объект 3I/ATLAS. Гарвардский астрофизик Ави Леб сообщил о выявлении новых аномалий, связанных с размерами частиц, образующих этот объект. В декабре президент России Владимир Путин подтвердил, что 3I/ATLAS представляет собой комету, возраст которой, по оценкам, составляет около 7,5 млрд лет и превышает возраст Солнца, передает Царьград.