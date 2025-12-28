Россия помогла союзникам попасть в космос

Российская ракета‑носитель «Союз‑2.1б» вывела на орбиту научные и технологические космические аппараты, предназначенные для Ирана, Белоруссии и Эквадора. Пуск был осуществлен с космодрома Восточный и обеспечил этим государствам расширенные возможности для участия в космических исследованиях. Информацию об этом предоставили в госкорпорации «Роскосмос», сообщает Интерфакс.