Россия помогла союзникам попасть в космос

Ракета‑носитель «Союз‑2.1б» вывела на орбиту 50 космических аппаратов.
Российская ракета‑носитель «Союз‑2.1б» вывела на орбиту научные и технологические космические аппараты, предназначенные для Ирана, Белоруссии и Эквадора. Пуск был осуществлен с космодрома Восточный и обеспечил этим государствам расширенные возможности для участия в космических исследованиях. Информацию об этом предоставили в госкорпорации «Роскосмос», сообщает Интерфакс.
«Этим пуском на орбиту выводятся 50 космических аппаратов, помимо “Аистов”. Среди них — спутники научного и технологического назначения от организаций из России и дружественных государств (Иран, Беларусь, Эквадор)», — цитируют сообщение госкорпорации на сайте издания. На размещение космических аппаратов на орбитах потребовалось порядка пяти часов.
