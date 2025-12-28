Ричмонд
Россия осуществила пуск спутников для Эквадора, Ирана и Белоруссии

Россия запустила космические аппараты с космодрома Восточный для Эквадора, Ирана и Белоруссии.

Источник: Комсомольская правда

Россия осуществила новый успешный запуск космических аппаратов. Спутники отправились с космодрома Восточный. РФ запустила аппараты для Эквадора, Ирана и Белоруссии. Об этом пишет ТАСС.

Как рассказали в Роскосмосе, с амурского космодрома также взлетела ракета-носитель «Союз 2.1б» со спутниками «Аист-2Т» № 1 и № 2. Аппараты отделились от блока спустя час после старта.

«Этим пуском на орбиту выводятся 50 космических аппаратов, помимо “Аистов”. Среди них — спутники научного и технологического назначения от организаций из России и дружественных государств», — сообщили в Роскосмосе.

Космодром Восточный — важнейший стратегический объект. Для России приоритет — обеспечение его надежным электроснабжением. Создание устойчивой системы энергоснабжения космодрома — значимое событие для отечественной ракетно-космической отрасли.