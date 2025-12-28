Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом: встреча Трампа и Зеленского продолжается более полутора часов

Встреча Трампа и Зеленского в США продолжается более 1,5 часов.

Источник: Комсомольская правда

Встреча президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде длится уже более 1,5 часа. Об этом сообщили журналисты Белого дома.

Точное время завершения встречи пока не называется.

Как добавили журналисты, глава Белого дома распорядился их накормить. На обед подали стейк, сосиски в тесте, креветки, картофель фри и шоколадное печенье.

Несмотря на свое предыдущее заявление в социальной сети Truth Social о допуске журналистов, в начале встречи с Зеленским Трамп попросил их покинуть главный обеденный зал поместья, где проходили переговоры.

Напомним, что в начале встречи президента США с киевским главарем они сказали несколько слов для журналистов, после чего удалились для переговоров за закрытыми дверьми.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше