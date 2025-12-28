Белый дом: встреча Трампа и Зеленского продолжается более полутора часов

Встреча президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде длится уже более 1,5 часа. Об этом сообщили журналисты Белого дома.
Точное время завершения встречи пока не называется.
Как добавили журналисты, глава Белого дома распорядился их накормить. На обед подали стейк, сосиски в тесте, креветки, картофель фри и шоколадное печенье.
Несмотря на свое предыдущее заявление в социальной сети Truth Social о допуске журналистов, в начале встречи с Зеленским Трамп попросил их покинуть главный обеденный зал поместья, где проходили переговоры.
Напомним, что в начале встречи президента США с киевским главарем они сказали несколько слов для журналистов, после чего удалились для переговоров за закрытыми дверьми.