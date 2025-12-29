Эксперт о «золотом флоте» США: здесь вопрос именно в том, что будет меняться военная мощь

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создание «золотого флота» США — это прежде всего модернизация всей военной мощи страны. Такое мнение в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА высказал заместитель начальника факультета по учебной и научной работе — начальник учебно-методического отдела факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси кандидат военных наук Андрей Богодель.
Президент США Дональд Трамп заявил о разработке так называемого золотого линкора, и уже появились сведения о его наполнении. Для чего это делается? «В военной мощи Соединенных Штатов не приходится сомневаться. Это на самом деле мощнейшее государство. Это государство, которое сегодня, давайте скажем, если и не первое, то не второе точно, причем по любым системам вооружения, имею в виду прежде всего стратегическим ядерным силам, где прямой конкурент — Российская Федерация, а мы являемся вместе Союзным государством. Мы слышали про то, что создавать он (Трамп. — Прим. БЕЛТА) собирался не только “золотой” флот, но и “золотую” систему противоракетной обороны, “золотой купол”. В общем, все у него золотое. Знаете, в век этих дредноутов, линкоров он ушел в прошлое. То есть линкоры — это прежде всего пушечные корабли, с мощными пушками типа системы “Айова”, “Миссури”, которые стреляли по Ливану, по-моему, последний раз, где выстрел из 4−6-миллиметровой пушки оставлял сразу воронку с половину футбольного поля. А здесь они заговорили вдруг об этом “золотом флоте”, как раз об этих двух линкорах типа “Трамп”, где, на мой взгляд, когда их перечислял Трамп, я думал, что, наверное, решили включить все — и искусственный интеллект, и рельсотроны, и гиперзвуковые ракеты», — пояснил эксперт.
Андрей Богодель считает, что только на новом корабле все не остановится и будет меняться оборонная концепция Соединенных Штатов. «Все-таки это говорит глава государства. И где-то о чем-то уже об этом говорили. Вопрос, скорее всего, стоит о модернизации американского флота. Вот к чему нужно относиться серьезно. То, что его называют “золотой”, пусть называют как угодно. То есть здесь вопрос стоит именно о том, что будет меняться военная мощь. Опять-таки вопрос заключается в балансе сил. А где же, кто может противостоять именно на море сегодня Соединенным Штатам? И опять-таки мы говорим о Китае. Сегодня Китай принципиально подходит к изменению именно военно-морского флота. И, по-моему, он то ли по количеству, то ли по тоннажу этих кораблей уже догнал (США. — Прим. БЕЛТА). Да, есть вопросы именно к залпу суммарному, да, есть вопрос к авианосцам, что Соединенные Штаты на сегодняшний день превосходят. Но, вероятнее всего, Соединенные Штаты четко взвесили, где же есть на сегодняшний день вопросы, связанные с тем, что Китай все-таки начинает их превосходить за счет военной мощи», — отметил эксперт.
Несмотря на то, что Россия является морской державой, Андрей Богодель подчеркнул, что океанский флот соседней страны уступает американскому. «Океанический флот, к сожалению, не в лучшей форме у Российской Федерации. Атомные подводные лодки, это все понятно, тут равных, как говорится — только с Соединенными Штатами тягаться. Ну, а пока с океаническим флотом, к сожалению, есть вопросики. В том числе и с теми проблемами, которые сегодня как бы в Карибском бассейне», — считает он.
По мнению эксперта, нужно понять, для чего США уделяют столько внимания усилению флота. «Для чего нужно соперничество с Китаем? И почему они не хотят выпустить мощнейший флот Китая за первую линию островов, о которой они пишут в стратегии национальной безопасности? Ведь сегодня контроль моря обеспечивает контроль всего мира», — убежден Андрей Богодель.
Эксперт подчеркнул, что контроль на море пока остается за Великобританией. «Сегодня практически ни один торговый корабль не может выйти в море, если он не получил добро Великобритании. Все страховые компании — да. И сегодня британцы — это все. А дальше коммуникации. Кто контролирует коммуникации все? А контролируют коммуникации американцы. За счет чего? За счет создания огромного количества (то ли 700, то ли 800) различных баз, которые располагаются на всех основных торговых путях и их контролируют, и за счет своего флота. А представьте на секунду, если вдруг кто-то сегодня появится, кто может вдруг им составить серьезнейшую конкуренцию. Как и что тогда можно говорить действительно о гегемонии Соединенных Штатов? Да в принципе гегемония на этом и начнет очень серьезно разрушаться», — отметил Андрей Богодель.
Эксперт считает, что Китай может стать серьезным соперником США на море, но не в одиночку. «Сегодня такие точные, я думаю, возможности есть только у одной страны — у Китая, — добавил Андрей Богодель, — если он вступит в кооперацию военную вместе с Российской Федерацией».
Именно в этом случае, по словам эксперта, будет создаваться площадка, на основе которой будет формироваться новый многополярный мир, в котором будет новая архитектура международной безопасности.