Эксперт о «золотом флоте» США: здесь вопрос именно в том, что будет меняться военная мощь

Андрей Богодель считает, что только на новом корабле все не остановится и будет меняться оборонная концепция Соединенных Штатов. «Все-таки это говорит глава государства. И где-то о чем-то уже об этом говорили. Вопрос, скорее всего, стоит о модернизации американского флота. Вот к чему нужно относиться серьезно. То, что его называют “золотой”, пусть называют как угодно. То есть здесь вопрос стоит именно о том, что будет меняться военная мощь. Опять-таки вопрос заключается в балансе сил. А где же, кто может противостоять именно на море сегодня Соединенным Штатам? И опять-таки мы говорим о Китае. Сегодня Китай принципиально подходит к изменению именно военно-морского флота. И, по-моему, он то ли по количеству, то ли по тоннажу этих кораблей уже догнал (США. — Прим. БЕЛТА). Да, есть вопросы именно к залпу суммарному, да, есть вопрос к авианосцам, что Соединенные Штаты на сегодняшний день превосходят. Но, вероятнее всего, Соединенные Штаты четко взвесили, где же есть на сегодняшний день вопросы, связанные с тем, что Китай все-таки начинает их превосходить за счет военной мощи», — отметил эксперт.