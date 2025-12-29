Что можно и нельзя делать в Агеев день 29 декабря, когда узнают погоду на апрель

Православная церковь 29 декабря вспоминает святого Аггея. В народе отмечают Агеев день. В названную дату было принято узнавать, какой окажется погода в апреле. А еще есть название — Агей-Инесей. Все дело в том, что природа все вокруг украшала инеем.