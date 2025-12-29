Что можно и нельзя делать в Агеев день 29 декабря, когда узнают погоду на апрель

Православная церковь 29 декабря вспоминает святого Аггея. В народе отмечают Агеев день. В названную дату было принято узнавать, какой окажется погода в апреле. А еще есть название — Агей-Инесей. Все дело в том, что природа все вокруг украшала инеем.
Что нельзя делать 29 декабря.
Нельзя пересчитывать сбережения. Согласно приметам, все можно потерять. Кроме того, под запретом ссоры, провоцирование конфликтов. Предки верили, что это может привести к серьезным проблемам.
Что можно делать 29 декабря.
По традиции, в названную дату собирались вместе всей семьей за ужином. А еще с 29 декабря начинали готовиться к Новому году.
Согласно приметам, какой будет погода в названную дату, таким окажется апрель 2026 года. Мороз 29 декабря предсказывает холод на Крещение.
