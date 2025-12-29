Народный календарь. Как нужно провести 1 января, чтобы год был удачным

В народном календаре 1 января — День Ильи Муромца. В эту дату православные чтут память двух святых: Вонифатия Римского и инока Киево-Печерской монастыря Ильи Печерского, почитаемого церковью в качестве преподобного.
Печерский считается прототипом былинного Ильи Муромца. В прошлом в этот день было принято поклоняться родной земле и вспоминать подвиги героев.
Согласно народной примете, Новый год нужно встречать в новой одежде и с хорошим настроением. Тогда год будет удачным и богатым на события.
1 января нельзя работать, этот день лучше посвятить отдыху. Если провести его в работе, то год будет трудным. Также в эту дату не рекомендуется выбрасывать мусор. Считается, что это навлечет беду.
Приметы погоды.
Если в новогоднюю ночь на небе много звезд — урожай ягод и гороха будет хорошим.
Луна ярко светит — год будет урожайным на бобовые культуры.
Снег за окном — будет хороший урожай хлеба.
Если в первый день года поднялся ветер — по осени удастся собрать много орехов.
Именины отмечают: Аглая, Тимофей, Илья.