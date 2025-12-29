Ричмонд
Двухдневная рабочая неделя началась у россиян

Последний трудовой день в 2025 году будет полным, а не сокращенным.

Источник: Freepik

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Двухдневная рабочая неделя началась у россиян, затем будут одни из самых продолжительных новогодних праздников.

Последняя рабочая неделя 2025 года состоит всего из двух рабочих дней. Уже с 31 декабря россиян ждут новогодние праздники. Последний рабочий день в 2025 году — 30 декабря — будет полным, а не сокращенным, так как примыкает хоть и к нерабочему, но неофициальному праздничному дню.

Первым рабочим днем в 2026 году будет понедельник, 12 января. В общей сложности в январе 2026 года в России будет 15 рабочих и 16 праздничных или выходных дней. Это будет самый «нерабочий» январь с 2021 года: в 2022 году россияне в первый месяц года работали 16 дней, в 2023—2025 годах — по 17.

Эксперт президентской академии Татьяна Подольская ранее сообщала ТАСС, что длинные выходные в январе не отразятся на заработной плате сотрудников.