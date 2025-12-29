Двухдневная рабочая неделя началась у россиян

Первым рабочим днем в 2026 году будет понедельник, 12 января. В общей сложности в январе 2026 года в России будет 15 рабочих и 16 праздничных или выходных дней. Это будет самый «нерабочий» январь с 2021 года: в 2022 году россияне в первый месяц года работали 16 дней, в 2023—2025 годах — по 17.