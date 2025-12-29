Трамп заявил, что решение по активам России в Европе еще не принято

Один из спорных вопросов, в котором США занимают позицию, выгодную РФ — передача российских замороженных активов в Европе в пользу Украины. Издание Politico писало, что Белый дом пытается убедить Евросоюз в том, что ему необходимо отказаться от идеи использования российских активов для кредита Киеву.