Трамп заявил, что решение по активам России в Европе еще не принято

Решение по использованию замороженных активов Российской Федерации Европой для восстановления Украины еще не принято. Об этом сообщил в воскресенье, 28 декабря, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
— Ничего из этого еще не было решено, — заявил он журналистам перед встречей с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Трансляцию беседы с журналистами вел CNBC на YouTube.
Один из спорных вопросов, в котором США занимают позицию, выгодную РФ — передача российских замороженных активов в Европе в пользу Украины. Издание Politico писало, что Белый дом пытается убедить Евросоюз в том, что ему необходимо отказаться от идеи использования российских активов для кредита Киеву.
При этом Владимир Зеленский, в свою очередь, утверждает, что Украина не сможет продержаться без поддержки ЕС, основанной на изъятии замороженных активов России.
Сомнения насчет идеи Европейского союза о передаче замороженных активов РФ в пользу Украины выражал, например, президент Франции Эммануэль Макрон. Несмотря на антироссийскую позицию, он признал, что конфискация принадлежащих России активов в Европе будет являться нарушением международного права. Подобные действия, как он считает, приведут к «началу полного хаоса».