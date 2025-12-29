Трамп прибыл на встречу с замазанным синяком на руке: он проводит переговоры с Зеленским

Американский лидер Дональд Трамп вновь появился на публике с замазанным синяком на руке. Его уловили фотографы. На снимках четко видно пятно, скрытое плотным слоем тонального крема.
Фотографии сделали во время встречи Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Он прибыл в США вечером 28 декабря.
В настоящий момент члены украинской и американской делегаций проводят переговоры. Они находятся в поместье Дональда Трампа в Мар-а-Лаго.
Тот же синяк на запястье президента США заметили во время его выступления на Рождество. Американский лидер принимал участие в традиционной акции. Он отвечал на звонки детей, которые хотели узнать, где находится Санта-Клаус. Тогда журналисты разглядели синяки на обоих запястьях президента США.