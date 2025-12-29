Ричмонд
Трамп назвал тупым вопрос журналиста с Украины о роли США в гарантиях Киеву

Трамп заявил, что вопрос представителя украинского издания о роли американской стороны в гарантиях безопасности Украине является «тупым».

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что вопрос представителя украинского издания о роли американской стороны в гарантиях безопасности Украине является «тупым», слова прозвучали перед встречей с Зеленским.

«Что за тупой вопрос?», — сказал Трамп.

Вопрос задал сотрудник украинской газеты Kyiv Post.

Напомним, в администрации Трампа рассказали о разработке плана по урегулированию конфликта на Украине. В Кремле заявили, что Российская Федерация сохраняет открытость для переговоров.

Перед встречей с Зеленским президент США рассказал, что контуры соглашения о мирном урегулировании на Украине уже есть. Он отметил, что планирует созвониться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным после встречи с Зеленским и провести переговоры.

Кроме того, Трамп заявил, что провёл телефонный разговор с президентом РФ перед встречей с Зеленским. Трамп назвал разговор с Путиным хорошим и очень продуктивным.

Зеленский прибыл в Майами (штат Флорида) на переговоры с Трампом. Встреча проводится в главном обеденном зале имения президента Соединённых Штатов Мар-а-Лаго.

Ранее Трамп заявил, что любые инициативы Зеленского по урегулированию ситуации на Украине не могут иметь реального значения без его согласия. По его словам, окончательное решение по подобным предложениям зависит от его позиции.

