В России началась двухдневная рабочая неделя

Россиян на этой неделе ждут два рабочих дня, а затем — длинные новогодние каникулы.
Так, в уходящем 2025 году россиян ждут лишь два рабочих дня в конце декабря — 29-го и 30-го числа. Каникулы стартуют 31 декабря. Важно, что 30 декабря — полноценный рабочий день, а не сокращенный.
Январь 2026 года в России станет самым коротким с точки зрения работы с 2021 года. В нем запланировано 15 рабочих дней при 16 выходных и праздничных. Первый рабочий день после длинных новогодних каникул — 12 января.
При этом депутат Светлана Бессараб сообщила, в наступающем году россиян ожидают обычные пятидневные недели без шестидневок. Корректировки в график могут быть внесены только в 2027 году.
До этого депутат ГД Ярослав Нилов напомнил о графике работы: в этом году последний рабочий день, 30 декабря, не будет сокращённым.