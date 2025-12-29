Ричмонд
В России началась двухдневная рабочая неделя

Россияне отработают два дня на последней уходящей неделе 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Россиян на этой неделе ждут два рабочих дня, а затем — длинные новогодние каникулы.

Так, в уходящем 2025 году россиян ждут лишь два рабочих дня в конце декабря — 29-го и 30-го числа. Каникулы стартуют 31 декабря. Важно, что 30 декабря — полноценный рабочий день, а не сокращенный.

Январь 2026 года в России станет самым коротким с точки зрения работы с 2021 года. В нем запланировано 15 рабочих дней при 16 выходных и праздничных. Первый рабочий день после длинных новогодних каникул — 12 января.

При этом депутат Светлана Бессараб сообщила, в наступающем году россиян ожидают обычные пятидневные недели без шестидневок. Корректировки в график могут быть внесены только в 2027 году.

До этого депутат ГД Ярослав Нилов напомнил о графике работы: в этом году последний рабочий день, 30 декабря, не будет сокращённым.