Corriere della Sera: Встреча Трампа и Зеленского во Флориде завершилась

Переговоры президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и украинского коллеги Владимира Зеленского в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде закончились. Об этом в воскресенье, 28 декабря, сообщил глава Министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни, передает итальянское издание Corriere della Sera.
— Встреча Дональда Трампа и Зеленского завершилась. Теперь они проводят видеоконференцию с европейскими лидерами, в которой также принимает участие премьер-министр Италии Джорджия Мелони, — сказано в статье.
В эфире передачи «Zona Bianca» на канале Rete4 Таяни заявил, что Рим полностью поддерживает инициативу Вашингтона.
— Теперь посмотрим, что будет. У Европы есть важная игра: мы должны быть едины со Штатами, потому что можем стать ключевым партнером в прекращении периода конфликта, — сказал он.
Если Владимир Зеленский надеялся на демонстрацию поддержки со стороны Дональда Трампа в начале их встречи в Мар-а-Лаго, то его ожидания не оправдались. Об этом 28 декабря сообщило британское издание Financial Times.