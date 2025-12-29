Ричмонд
Corriere della Sera: Встреча Трампа и Зеленского во Флориде завершилась

Переговоры президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и украинского коллеги Владимира Зеленского в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде закончились. Об этом в воскресенье, 28 декабря, сообщил глава Министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни, передает итальянское издание Corriere della Sera.

— Встреча Дональда Трампа и Зеленского завершилась. Теперь они проводят видеоконференцию с европейскими лидерами, в которой также принимает участие премьер-министр Италии Джорджия Мелони, — сказано в статье.

В эфире передачи «Zona Bianca» на канале Rete4 Таяни заявил, что Рим полностью поддерживает инициативу Вашингтона.

— Теперь посмотрим, что будет. У Европы есть важная игра: мы должны быть едины со Штатами, потому что можем стать ключевым партнером в прекращении периода конфликта, — сказал он.

Если Владимир Зеленский надеялся на демонстрацию поддержки со стороны Дональда Трампа в начале их встречи в Мар-а-Лаго, то его ожидания не оправдались. Об этом 28 декабря сообщило британское издание Financial Times.

