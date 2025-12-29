Россияне смогут представлять электронный паспорт в финорганизациях

Согласно документу, с 29 декабря стартует второй этап постановления правительства РФ № 1443 от 19 сентября, согласно которому россияне смогут представлять финансовым организациям паспорт гражданина РФ в цифровом виде через портал «Госуслуги» при обслуживании при личном присутствии или при условии, что ранее гражданин уже был идентифицирован финансовой организацией.