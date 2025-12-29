Ракета «Союз‑2.1б» доставила на орбиту спутники Ирана, Белоруссии и Эквадора

Ранее космический аппарат, запущенный с космодрома Плесецк, был успешно выведен на целевую орбиту и взят под управление наземными средствами Космических войск ВКС России. С космическим аппаратом установлена устойчивая телеметрическая связь, а все его бортовые системы функционируют нормально. Спутник был запущен 25 декабря с помощью ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а».