Ракета «Союз‑2.1б» доставила на орбиту спутники Ирана, Белоруссии и Эквадора

На борту находились два российских аппарата «Аист-2Т» и пятьдесят космических аппаратов различного назначения. «Аисты» отделились примерно через час после старта, остальные устройства распределялись по орбите партиями. Полная операция заняла около пяти часов.
Среди аппаратов — спутник «Зоркий-2M» (ГК СПУТНИКС), несколько аппаратов СТЦ и малые спутники российских и зарубежных организаций. Спутники выполняют задачи дистанционного наблюдения Земли, изучения электромагнитных излучений, контроля судоходства, приёма сигналов «Интернета вещей» и исследования влияния космоса на живые организмы.
Ранее космический аппарат, запущенный с космодрома Плесецк, был успешно выведен на целевую орбиту и взят под управление наземными средствами Космических войск ВКС России. С космическим аппаратом установлена устойчивая телеметрическая связь, а все его бортовые системы функционируют нормально. Спутник был запущен 25 декабря с помощью ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а».
