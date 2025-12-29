В Госдуме предложили снижать процент по семейной ипотеке: вот в каком случае

В России может появиться механизм автоматического снижения процентной ставки по семейной ипотеке при рождении в семье детей. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с «Известиями».
По его мнению, подобная законодательная инициатива прямо направлена на стимулирование рождаемости.
«Ставка по семейной ипотеке должна автоматически снижаться при рождении детей — до 6% после появления второго ребенка и далее до 4% при рождении третьего», — объяснил эксперт.
Аксаков подчеркнул, что это гибкий подход: семья, оформившая ипотеку при одном ребенке, после рождения второго или третьего сможет получить более низкую ставку по действующему договору, не переоформляя его заново.
С 1 февраля в России вступает в силу новое правило: теперь супруги смогут брать только одну ипотеку на одну семью.