В Госдуме предложили снижать процент по семейной ипотеке: вот в каком случае

Депутат Аксаков: ставку по семейной ипотеке могут снижать при рождении детей.

Источник: Комсомольская правда

В России может появиться механизм автоматического снижения процентной ставки по семейной ипотеке при рождении в семье детей. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с «Известиями».

По его мнению, подобная законодательная инициатива прямо направлена на стимулирование рождаемости.

«Ставка по семейной ипотеке должна автоматически снижаться при рождении детей — до 6% после появления второго ребенка и далее до 4% при рождении третьего», — объяснил эксперт.

Аксаков подчеркнул, что это гибкий подход: семья, оформившая ипотеку при одном ребенке, после рождения второго или третьего сможет получить более низкую ставку по действующему договору, не переоформляя его заново.

С 1 февраля в России вступает в силу новое правило: теперь супруги смогут брать только одну ипотеку на одну семью.