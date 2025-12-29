Глава Дагестана пристыдил сына местного чиновника за насилие над женщиной

В социальных сетях появились видеозаписи, на которых запечатлен момент нападения группы мужчин на торговую точку. Один из них, грубо оттолкнув продавщицу, достает из холодильника бутылки с алкоголем и затем бросает их в сторону женщины. Остальные участники инцидента продолжают разрушительные действия в магазине: наносят удары по стеклянным дверцам холодильников, разбивают бутылки и пинают витринные окна.