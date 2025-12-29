Глава Дагестана пристыдил сына местного чиновника за насилие над женщиной

Глава Дагестана выгнал чиновника за недостойное поведение его сына.
Глава Дагестана Сергей Меликов потребовал отставки чиновника, чей сын устроил пьяный дебош в торговой точке. Инцидент в Кумторкалинском районе, где молодой человек поднял руку на женщину и громил имущество, вызвал возмущение руководства республики. Об этом Меликов написал в своем telegram-канале.
«Придерживаюсь железного принципа, что отец отвечает за воспитание своих детей, а потому — во власти таким людям не место. Теперь уже бывший чиновник написал заявление об уходе. Поднять руку на женщину и громить чужое имущество — это признак слабости, а не силы человека. Беспредельщики задержаны», — заявил Сергей Меликов.
Глава республики назвал произошедшее позорным инцидентом, который вызывает гнев, особенно на фоне дагестанцев, героически сражающихся за Родину. Он подчеркнул, что такое поведение — признак слабости, а не силы. Меликов обещал, что оценка будет дана по всей строгости закона без какого-либо снисхождения.
В социальных сетях появились видеозаписи, на которых запечатлен момент нападения группы мужчин на торговую точку. Один из них, грубо оттолкнув продавщицу, достает из холодильника бутылки с алкоголем и затем бросает их в сторону женщины. Остальные участники инцидента продолжают разрушительные действия в магазине: наносят удары по стеклянным дверцам холодильников, разбивают бутылки и пинают витринные окна.
Ранее полиция задержала дагестанского профессионального бойца ММА за избиение девушки в Тверской области. Задержанный подозревается в избиении 20-летней девушки. По данным следствия, девушку он избил у нее дома 19 декабря в ходе конфликта.