Глава Дагестана пристыдил сына местного чиновника за насилие над женщиной

Глава Дагестана Сергей Меликов потребовал отставки чиновника, чей сын устроил пьяный дебош в торговой точке. Инцидент в Кумторкалинском районе, где молодой человек поднял руку на женщину и громил имущество, вызвал возмущение руководства республики. Об этом Меликов написал в своем telegram-канале.

Глава Дагестана выгнал чиновника за недостойное поведение его сына.

«Придерживаюсь железного принципа, что отец отвечает за воспитание своих детей, а потому — во власти таким людям не место. Теперь уже бывший чиновник написал заявление об уходе. Поднять руку на женщину и громить чужое имущество — это признак слабости, а не силы человека. Беспредельщики задержаны», — заявил Сергей Меликов.

Глава республики назвал произошедшее позорным инцидентом, который вызывает гнев, особенно на фоне дагестанцев, героически сражающихся за Родину. Он подчеркнул, что такое поведение — признак слабости, а не силы. Меликов обещал, что оценка будет дана по всей строгости закона без какого-либо снисхождения.

В социальных сетях появились видеозаписи, на которых запечатлен момент нападения группы мужчин на торговую точку. Один из них, грубо оттолкнув продавщицу, достает из холодильника бутылки с алкоголем и затем бросает их в сторону женщины. Остальные участники инцидента продолжают разрушительные действия в магазине: наносят удары по стеклянным дверцам холодильников, разбивают бутылки и пинают витринные окна.

Ранее полиция задержала дагестанского профессионального бойца ММА за избиение девушки в Тверской области. Задержанный подозревается в избиении 20-летней девушки. По данным следствия, девушку он избил у нее дома 19 декабря в ходе конфликта.