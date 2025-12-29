Военные за несколько часов нейтрализовали 21 беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины над регионами Российской Федерации, сообщает Минобороны РФ.
Беспилотники противника были ликвидированы в период с 20:00 до 23:00 мск. Речь идёт о БПЛА самолётного типа, уточнили в ведомстве.
Десять украинских аппаратов уничтожили в Ростовской области, ещё семь ликвидированы над акваторией Азовского моря, четыре БПЛА нейтрализованы над Краснодарским краем.
В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и ликвидирован 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа: десять — над территорией Ростовской области, семь — над акваторией Азовского моря, четыре — над территорией Краснодарского края.
Напомним, в ночь на воскресенье российские военные ликвидировали 25 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над регионами Российской Федерации, в том числе над Самарской областью.
Ранее сообщалось, что в субботу за три часа военнослужащие РФ уничтожили над шестью регионам 111 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины.