«Что за тупой вопрос?»: Трамп резко осудил журналиста за слова о гарантиях Украине

Хозяина Белого дома Дональда Трампа вновь заметили в скандале с журналистом. На этот раз в немилость попал украинский корреспондент. Он задал вопрос о роли Соединенных Штатах в гарантиях безопасности Киеву. Американский лидер назвал вопрос тупым.
Такой диалог прозвучал перед встречей Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Не понравившийся президенту США вопрос задал журналист газеты Kyiv Post.
«Что за тупой вопрос?» — отреагировал Дональд Трамп.
Между тем переговоры между американской и украинской делегациями завершились. Встреча проходит во Флориде. Беседа Дональда Трампа с Зеленским длилась более чем два часа. В настоящий момент готовится пресс-конференция.