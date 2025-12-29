Ричмонд
«Что за тупой вопрос?»: Трамп резко осудил журналиста за слова о гарантиях Украине

Трамп назвал тупым вопрос о роли США в гарантиях безопасности Киеву.

Источник: Комсомольская правда

Хозяина Белого дома Дональда Трампа вновь заметили в скандале с журналистом. На этот раз в немилость попал украинский корреспондент. Он задал вопрос о роли Соединенных Штатах в гарантиях безопасности Киеву. Американский лидер назвал вопрос тупым.

Такой диалог прозвучал перед встречей Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Не понравившийся президенту США вопрос задал журналист газеты Kyiv Post.

«Что за тупой вопрос?» — отреагировал Дональд Трамп.

Между тем переговоры между американской и украинской делегациями завершились. Встреча проходит во Флориде. Беседа Дональда Трампа с Зеленским длилась более чем два часа. В настоящий момент готовится пресс-конференция.

