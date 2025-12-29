Ричмонд
Аналитики выяснили, какой алкоголь россияне покупают к праздникам

РИА Новости: россияне стали покупать больше виски перед новогодними праздниками.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Россияне в этом году перед новогодними праздниками стали покупать больше виски, а не шампанского, рассказали РИА Новости в компании «Контур. Маркет».

«Лидером потребительского спроса вопреки ожиданиям оказалось не шампанское, а виски: спрос вырос на 22% к прошлогоднему показателю. В некоторых регионах этот показатель еще выше. Например, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области спрос на виски вырос на 27%», — говорится в исследовании на основе семи миллионов чеков, выданных с ноября 2025 года по 15 декабря.

Спрос на другие популярные виды алкоголя, наоборот, резко сократился по сравнению с прошлым годом, сильнее всего — на вино (-42%) и коньяк (-31%). Водку стали покупать на 17% реже, пиво — на 11%.

Что касается традиционного новогоднего напитка, шампанское в предпраздничный период оказалось невостребованным — спрос на него просел на 14% год к году. В некоторых регионах спад еще сильнее, например, в Башкирии — на 45%, в Новосибирской области — на 38%.