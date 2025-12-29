Аналитики выяснили, какой алкоголь россияне покупают к праздникам

«Лидером потребительского спроса вопреки ожиданиям оказалось не шампанское, а виски: спрос вырос на 22% к прошлогоднему показателю. В некоторых регионах этот показатель еще выше. Например, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области спрос на виски вырос на 27%», — говорится в исследовании на основе семи миллионов чеков, выданных с ноября 2025 года по 15 декабря.