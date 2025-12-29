Уголовка Аглаи, «волына» Диброва и дерзость Долиной: как в 2025 году звёзды добивали репутацию

Лариса Гузеева оказалась в центре международного скандала. Полиция Индонезии проверяет её на причастность к афере на сумму около 650 миллионов рублей. Пару лет назад она активно поучаствовала в рекламной кампании блогера Сергея Домогацкого. Тот предлагал купить на этапе строительства 68-метровые дома на балийском острове Нуса Пенида. Речь не просто о съёмках в рекламе. Гузеева взяла целое интервью у бизнесмена, прогуливаясь с ним по пирсу. А потом, как утверждают его клиенты, собрав деньги, Домогацкий исчез, так ничего и не построив. На данный момент известно, что потерпевших минимум 27 человек. Шесть из них написали заявления не только на Домогацкого, но и на актрису.