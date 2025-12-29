Уголовка Аглаи, «волына» Диброва и дерзость Долиной: как в 2025 году звёзды добивали репутацию

Залёг на дно. Навсегда?
Исчез из публичного пространства Мирон Фёдоров* (рэпер Oxxxymiron*). Его концерты по миру отменены. Он так и не дал развёрнутого ответа на страшные обвинения. Три девушки публично обвинили его в сексуальном насилии над ними в период с 2008 по 2011 год, когда они были несовершеннолетними. Его поведение охарактеризовано как классический груминг — целенаправленное создание доверительных отношений с ребёнком для последующей эксплуатации. Ему тогда было 23, девочкам, его фанаткам, по 13−15, с одной из них он якобы переписывался на протяжении полутора лет.
Сейчас Oxxxymiron* молчит. Многие воспринимают это как признание вины. Случившееся отрезает ему последние доходы. Теперь он точно не сможет выступать на Западе и в Израиле. А в Россию ему не вернуться из-за его предательской позиции — у него статус иноагента и уголовное дело.
Кто-то настойчиво пускает слухи, что Oxxxymiron* тяжело болен. Подтверждений тому нет.
Вейп, который стоил 40 миллионов.
Актриса Аглая Тарасова получила три года условно за провоз из Израиля в Россию вейпа с запрещённым веществом. Ей ограничили выезд за рубеж, теперь она не может покидать страну без специального разрешения. Также Тарасова заплатила штраф 200 тысяч рублей.
Суд был милосерден, актрисе грозило до семи лет в колонии. По совету адвоката она отказалась от первоначального признания вины и стала настаивать, что не знала о незаконном наполнении вейпа. На суде за неё вступились Леонид Ярмольник, Юлия Снигирь и специально прилетевшая из Италии мать Ксения Раппопорт.
Актриса легко отделалась в суде, но репутацию и утраченные доходы пока не вернёшь. Её уже убрали из актёрского состава проекта «Холоп-3». Она должна была исполнить одну из главных ролей. По слухам, сорвались и другие крупные съёмочные контракты. Всё это очень больно ударит по её кошельку. По оценкам экспертов, Аглая Тарасова может потерять до 40 млн рублей.
«Барби-хаус» на продажу и «волына» на публике.
Пишут, что ведущий Дмитрий Дибров чуть ли не помолодел после развода. Однако по его виду и поступкам не скажешь. После ухода жены Полины к бизнесмену Роману Товстику на него было больно смотреть. Случайные люди засняли, как он без лица выпивает в баре и отрешённо, лишь бы отстали, угощает всех сидящих вокруг. Ещё жальче Диброва стало после оправданий Полины, когда она заявила, что «Дмитрий сразу обо всём узнал».
Сейчас Дмитрий Дибров словно пустился во все тяжкие и изображает из себя мачо-ловеласа. Его засняли выходящим из машины с расстёгнутой ширинкой, это произошло возле тематического клуба. Ранее похожего на него человека видели с эскортницами. Также Дибров успел пофлиртовать с 18-летней дочкой Даны Борисовой.
Диброву остался знаменитый «Барби-хаус» на Рублёвке, который он построил для тогда ещё любимой Полины. Телеведущий не захотел оставаться там и уже выставил это жильё на продажу. Скорее всего, чтобы не жить по соседству с бывшей, у Товстика дом рядом. Бизнесмен уже не стесняется выходить в свет с Полиной, а сама она публикует фото с его детьми от первого брака, наряжает новогоднюю ёлку в доме своего любовника.
Уголовное дело за рекламу на Бали.
Лариса Гузеева оказалась в центре международного скандала. Полиция Индонезии проверяет её на причастность к афере на сумму около 650 миллионов рублей. Пару лет назад она активно поучаствовала в рекламной кампании блогера Сергея Домогацкого. Тот предлагал купить на этапе строительства 68-метровые дома на балийском острове Нуса Пенида. Речь не просто о съёмках в рекламе. Гузеева взяла целое интервью у бизнесмена, прогуливаясь с ним по пирсу. А потом, как утверждают его клиенты, собрав деньги, Домогацкий исчез, так ничего и не построив. На данный момент известно, что потерпевших минимум 27 человек. Шесть из них написали заявления не только на Домогацкого, но и на актрису.
Лишних нервов Гузеевой добавляет непонятная ситуация с третьим мужем Игорем Бухаровым. Раньше считалось, что пара распалась давно. Но в этом году пошли слухи, что они ещё сохраняли отношения и до развода дошло только сейчас.
Актриса явно волнуется. Недавно она призналась, что испортила себе здоровье и набрала вес из-за перехода на фастфуд.
Проиграла всё: квартиру и репутацию.
Безоговорочную победу в антирейтинге 2025 года стоит вручить Ларисе Долиной. Певица не просто проиграла в Верховном суде и окончательно лишилась квартиры. Дела для неё обстоят куда хуже. В восприятии людей она перестала быть жертвой мошенников, а сама стала символом мошенничества. В словарь неологизмов 2025 года войдут сразу три выражения, связанные с её именем, — «эффект Долиной», «схема Долиной» и «казус Долиной». Так теперь говорят, когда продавец пытается отнять у добросовестного покупателя проданную квартиру, ссылаясь на обман со стороны мошенников.
В попытках вернуть потерянное Долина шла ва-банк. Вряд ли она не понимала, что её несправедливые требования станут достоянием общественности. Изначально юристы Долиной хотели повесить на покупательницу Полину Лурье буквально все издержки, даже плату за ЖКХ в квартире, где она не прожила ни дня. Остаются вопросы к низшим судебным инстанциям, почему они приняли такое странное первоначальное решение.
Сейчас Лариса Долина, которая вывозит вещи из чужой квартиры, бегает с мрачным видом от журналистов. Хлопают ей уже не так, как прежде. Могут быть отменены будущие концерты и корпоративы. В центре обсуждения её квартиры в Латвии, подмосковный коттедж, за который она долгое время не платила налоги, и спецдокумент, который ей выдал главный гаишник.
*Признан в России иностранным агентом.