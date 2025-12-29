Исполком: часть острых вопросов с прямой линии с Путиным решена

Некоторые острые вопросы, заданные во время «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным, уже нашли свое решение. Об этом сообщил руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов для РИА Новости.
«В ближайшее время обращения будут направлены в регионы и органы власти для рассмотрения по существу. Часть острых обращений уже решена», — рассказал собеседник агентства.
По его более ранним данным, на «Прямую линию» с президентом в текущем году поступило свыше 3 млн обращений.
Пресс-конференция в формате «Прямой линии» с президентом, прошедшая 19 декабря, заняла 4 часа 27 минут. В ходе мероприятия глава государства дал ответы на 77 обращений.
