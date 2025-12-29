Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Исполком: часть острых вопросов с прямой линии с Путиным решена

В Исполкоме сообщили, что уже решены некоторые вопросы с прямой линии с Путиным.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые острые вопросы, заданные во время «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным, уже нашли свое решение. Об этом сообщил руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов для РИА Новости.

«В ближайшее время обращения будут направлены в регионы и органы власти для рассмотрения по существу. Часть острых обращений уже решена», — рассказал собеседник агентства.

По его более ранним данным, на «Прямую линию» с президентом в текущем году поступило свыше 3 млн обращений.

Пресс-конференция в формате «Прямой линии» с президентом, прошедшая 19 декабря, заняла 4 часа 27 минут. В ходе мероприятия глава государства дал ответы на 77 обращений.

Как ранее писал KP.RU, жительница Уфы и петербуржец создали семью после участия в «Прямой линии» Владимира Путина.