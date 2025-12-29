В Тюменской области открылась выставка о жизни XIX века

Выставка работает каждый день с 10:00 до 18:00.
В краеведческом музее Ялуторовска (Тюменская область) начала работу выставка «Кофейный салон», которая погружает посетителей в атмосферу первой половины XIX века. Экспозиция демонстрирует более 150 предметов, рассказывающих о повседневной жизни города и судьбе декабристов. Информацию опубликовало издание «МегаТюмень».
«Выставка воссоздает атмосферу первой половины XIX века и рассказывает о повседневной жизни Ялуторовска через подлинные вещи, архивные документы и личные истории. Отдельное внимание уделено декабристам: представлены материалы семьи Муравьева-Апостола, его письмо и документы, отражающие культурную среду ссылки», — сообщается на сайте.
К выставке подготовлена просветительская программа — с 13 декабря по 11 января проходят «Рождественские вечера», где рассказывают о праздничных традициях Ялуторовска и о том, как их отмечали декабристы. Выставка работает ежедневно с 10:00 до 18:00.