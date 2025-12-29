В Тюменской области открылась выставка о жизни XIX века

К выставке подготовлена просветительская программа — с 13 декабря по 11 января проходят «Рождественские вечера», где рассказывают о праздничных традициях Ялуторовска и о том, как их отмечали декабристы. Выставка работает ежедневно с 10:00 до 18:00.