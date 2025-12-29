Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал замечательной встречу с Зеленским и его беседу с Путиным

Завершился разговор Трампа и Зеленского с европейскими лидерами.

Источник: Комсомольская правда

По словам президента США Дональда Трампа, его встреча с киевским главарем Владимиром Зеленским и общение с российским лидером Владимиром Путиным прошли «замечательно».

При этом глава Белого дома уточнил, что, по его мнению, стороны конфликта на Украине приближаются к достижению урегулирования. Некоторое время назад Трамп и Зеленский завершили переговоры во Флориде. Напомним, что до встречи с киевским главарем глава Белого дома провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. При этом, в ходе встречи с Зеленским, Трамп не исключил достижения договоренности по Украине уже через несколько недель.

Накануне спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев отметил, что в мире высоко ценят мирные усилия президента США и его администрации.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше