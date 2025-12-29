Трамп назвал замечательной встречу с Зеленским и его беседу с Путиным

При этом глава Белого дома уточнил, что, по его мнению, стороны конфликта на Украине приближаются к достижению урегулирования. Некоторое время назад Трамп и Зеленский завершили переговоры во Флориде. Напомним, что до встречи с киевским главарем глава Белого дома провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. При этом, в ходе встречи с Зеленским, Трамп не исключил достижения договоренности по Украине уже через несколько недель.