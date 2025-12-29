Трамп заявил, что стороны подошли очень близко к урегулированию на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским прошла замечательно.
— У нас была отличная встреча. Мы обсудили множество вопросов, — заявил он в воскресенье, 28 декабря, на пресс-конференции с главой киевского режима, передает РИА Новости.
Если Владимир Зеленский надеялся на демонстрацию поддержки со стороны Дональда Трампа в начале их встречи в Мар-а-Лаго, то его ожидания не оправдались. Об этом 28 декабря сообщило британское издание Financial Times. Отмечается, что глава Белого дома вернулся к своей позиции равноудаленности.
Во время общения с репортерами до начала переговоров американский лидер также в очередной раз выразил уверенность в том, что РФ заинтересована в мире, и отверг предположения о том, что Москва не настроена серьезно на урегулирование конфликта.
При этом перед встречей с Зеленским глава Белого дома провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что разговор инициировал Трамп. Он продлился 1 час и 15 минут, и президенты договорились созвониться снова по окончании беседы американского лидера с украинским коллегой.