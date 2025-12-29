В Сургуте расследуют нарушения при строительстве многоквартирных домов

В домах нет отопления и воды, не работают канализация и вентиляция. Жильцы много раз обращались в разные инстанции, но проблему так и не решили. По факту обращений возбуждено уголовное дело, которое расследует СУ СК России по ХМАО. Бастрыкин потребовал от руководителя регионального управления Михаила Мокшина доклада о ходе расследования и его итогах. Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.