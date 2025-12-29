В Сургуте расследуют нарушения при строительстве многоквартирных домов

В Сургуте расследуют нарушения в новостройках на улице Высоковольтной.
Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нарушений при строительстве многоквартирных домов в Сургуте. Жильцы сообщают о серьезных дефектах: промерзании конструкций, отсутствии отопления и водоснабжения, неисправных системах канализации и вентиляции. Об этом сообщили в Инфоцентре СК РФ.
«Строения введены в эксплуатацию в 2023—2024 годах, при этом застройщиком при возведении домов допущены нарушения технических норм. Фасад надлежащим образом не утеплен, межплиточные швы негерметичны, что приводит к промерзанию конструкций здания и инженерных сетей в зимний период», — сообщается в telegram‑канале Инфоцентра.
В домах нет отопления и воды, не работают канализация и вентиляция. Жильцы много раз обращались в разные инстанции, но проблему так и не решили. По факту обращений возбуждено уголовное дело, которое расследует СУ СК России по ХМАО. Бастрыкин потребовал от руководителя регионального управления Михаила Мокшина доклада о ходе расследования и его итогах. Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.