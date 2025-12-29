Ричмонд
Трамп анонсировал встречу с Зеленским 29 декабря

Трамп признал, что по Украине остаются нерешенными 1−2 наиболее сложных вопроса соглашения.

Источник: Комсомольская правда

Президент Дональд Трамп заявил, что в следующие две недели у него состоится несколько дополнительных контактов с Владимиром Зеленским, причем первый из них запланирован на 29 декабря.

По утверждению Трампа, несогласованными остаются только 1−2 самых сложных пункта договорённостей по Украине.

Накануне глава Белого дома уточнил, что его встреча с киевским главарем и общение с российским лидером Владимиром Путиным прошли «замечательно».

До встречи с Зеленским Трамп провел телефонный разговор с президентом РФ.

