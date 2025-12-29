Трамп анонсировал встречу с Зеленским 29 декабря

Президент Дональд Трамп заявил, что в следующие две недели у него состоится несколько дополнительных контактов с Владимиром Зеленским, причем первый из них запланирован на 29 декабря.
По утверждению Трампа, несогласованными остаются только 1−2 самых сложных пункта договорённостей по Украине.
Накануне глава Белого дома уточнил, что его встреча с киевским главарем и общение с российским лидером Владимиром Путиным прошли «замечательно».
До встречи с Зеленским Трамп провел телефонный разговор с президентом РФ.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше