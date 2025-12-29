Трамп отказался посещать Украину после урегулирования

По словам президента США Дональда Трампа, он не видит особой надобности в поездке на Украину, даже если будет согласовано мирное урегулирование.
Кроме этого, Трамп высказал мнение, что, несмотря на необходимость дальнейшего согласования позиций по Донбассу, ситуация, по его оценке, развивается в верном русле.
Глава Белого дома также назвал «замечательной» его встречу с киевским главарем Владимиром Зеленским и его беседу с президентом РФ Владимиром Путиным.
