Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп отказался посещать Украину после урегулирования

Трамп не увидел необходимости посещать Украину.

Источник: Комсомольская правда

По словам президента США Дональда Трампа, он не видит особой надобности в поездке на Украину, даже если будет согласовано мирное урегулирование.

Кроме этого, Трамп высказал мнение, что, несмотря на необходимость дальнейшего согласования позиций по Донбассу, ситуация, по его оценке, развивается в верном русле.

Глава Белого дома также назвал «замечательной» его встречу с киевским главарем Владимиром Зеленским и его беседу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше