Трамп заявил о двух вопросах по Украине, которые не удалось решить

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе переговорного процесса по Украине на данный момент сохраняются один-два сложных и пока не урегулированных вопроса. По его словам, окончательное решение по статусу и суверенитету над Донбассом еще не принято и остается предметом дальнейших обсуждений.
