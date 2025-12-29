Ричмонд
Трамп: Вопрос о суверенитете над Донбассом еще предстоит решить

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что вопрос о суверенитете над Донбассом еще предстоит решить.

— Нам еще предстоит решить вопрос о суверенитете над Донбассом, — заявил он в воскресенье, 28 декабря, на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

При этом американский лидер отметил, что согласование позиций по данной проблеме движется в нужном направлении.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что встреча Владимиром Зеленским прошла замечательно.

Если глава киевского режима надеялся на демонстрацию поддержки со стороны Дональда Трампа в начале их встречи в Мар-а-Лаго, то его ожидания не оправдались. Об этом 28 декабря сообщило британское издание Financial Times. Отмечается, что глава Белого дома вернулся к своей позиции равноудаленности.

Во время общения с репортерами до начала переговоров американский лидер также в очередной раз выразил уверенность в том, что РФ заинтересована в мире, и отверг предположения о том, что Москва не настроена серьезно на урегулирование конфликта.

