Трамп рассказал, о переговорах с Путиным и Зеленским по Запорожской АЭС

Президент США Дональд Трамп рассказал, что обсуждал накануне переговоров во Флориде с Зеленским и Путиным Запорожскую атомную электростанцию. Он также признал, что РФ не обстреливала Запорожскую АЭС. Об этом лидер США заявил на пресс-конференции, трансляцию которой ведет Белый дом.
