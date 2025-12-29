Трамп рассказал, о переговорах с Путиным и Зеленским по Запорожской АЭС

Президент США Дональд Трамп рассказал, что обсуждал накануне переговоров во Флориде с Зеленским и Путиным Запорожскую атомную электростанцию. Он также признал, что РФ не обстреливала Запорожскую АЭС. Об этом лидер США заявил на пресс-конференции, трансляцию которой ведет Белый дом.