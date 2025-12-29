От Щелкунчика до людоеда: Невероятные судьбы знаменитостей, родившихся в Новый год

Инженер Фарада, ставший новогодним «чародеем».
Советский актёр Семён Львович Фарада при рождении носил фамилию Фердман. Родился 31 декабря 1933 года в селе Никольском Московской области.
В школе увлекался театром, но семья не очень одобряла это. Во время службы в армии Фарада играл в ансамбле, в 1962 году окончил факультет энергомашиностроения Московского высшего технического училища имени Н. Э. Баумана, получив квалификацию инженер-механика по котельным установкам, работал по специальности и занимался в эстрадно-театральной студии.
Фарада так нигде и не учился актёрскому мастерству. Его дебютом на телевидении стала роль клоуна Сени в «АБВГДейке». В 1967 году получил первую эпизодическую роль в кино. В 1972 году Юрий Любимов пригласил его в Театр на Таганке, где Фарада играл в самых известных спектаклях.
Актёр-самоучка раскрылся и стал знаменитым благодаря ролям в фильмах «Тот самый Мюнхгаузен», «Гараж», «Формула любви». Но одну его работу зрители видят в канун каждого Нового года. Это гость с юга, заблудившийся в здании НУИНУ и восклицающий: «Кто так строит?!», — в музыкальной картине «Чародеи». Так родившийся 31 декабря артист стал частью новогодней сказки для всей страны.
Сам актёр одной из лучших работ в кино считал серьёзную драматическую роль доброго пожилого портного Хаймовича в лирической комедии «Попугай, говорящий на идиш».
Цискаридзе: поздний ребёнок — икона балета.
Николай Максимович Цискаридзе — пожалуй, самый известный артист балета в России, премьер Большого театра в 1992—2013 годах. Родился 31 декабря 1973 года в Тбилиси. Был поздним и единственным ребёнком в семье — матери на момент его рождения было 42 года.
За свою танцевальную карьеру исполнил свыше 70 партий в классических произведениях, а также в балетах современных хореографов. Танцевал главные партии в балетах «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Баядерка», «Паганини». 1 июля 2013 года покинул Большой театр. 29 ноября 2014 года Николай Цискаридзе был избран ректором Академии русского балета имени Вагановой. Часто участвует в телешоу, поддерживает юные таланты.
Сам танцор не придаёт большого значения своей необычной дате рождения — этот день он любит проводить или на природе, или с близкими. Он признавался, что любит отмечать дату 13 января — в этот день в 1995 году он впервые вышел на сцену в роли своей мечты — принца-Щелкунчика и празднует это как второй день рождения.
Хопкинс: от Ганнибала Лектера до «Оскара».
Актёр Энтони Хопкинс родился 31 декабря 1937 года в валлийском Порт-Толботе, в семье пекаря. В 1954 году получил стипендию для обучения в Уэльском королевском колледже музыки и драмы, окончил учёбу в 1957 году. Затем продолжил образование в лондонской Королевской академии драматического искусства.
Хопкинс известен своей мрачноватой харизмой, он последователь классической актёрской школы. В 1992 году воплотил профессора Ван Хельсинга в экранизации готического романа «Дракула» Фрэнсиса Форда Копполы. Его партнёрами тогда стали Гэри Олдман, Вайнона Райдер и Киану Ривз. В 1995 году сыграл ушедшего в отставку президента США Никсона в фильме Оливера Стоуна, в 1998-м — одну из ключевых ролей в мистической картине с Брэдом Питтом «Знакомьтесь, Джо Блэк».
Но всё же Хопкинс наиболее известен зрителю по кинематографическому образу серийного убийцы Ганнибала Лектера, воплощённому в фильмах «Молчание ягнят», «Ганнибал» и «Красный дракон». В 1992 году он был удостоен за эту роль «Оскара», а в 2021 году получил эту награду повторно — за фильм «Отец», став самым пожилым лауреатом.
Шакуров: харизматичный мастер перевоплощений.
Советский и российский актёр Сергей Каюмович Шакуров родился 1 января 1942 года в Москве в татарско-русской семье. В десять лет занялся акробатикой, стал чемпионом Москвы и мастером спорта.
В 1964 году Сергей окончил школу-студию при Центральном детском театре (ныне Российский академический молодёжный театр). Служил в Театре на Малой Бронной, в Театре Советской армии, в Театре имени Станиславского.
Шакуров дебютировал в кино в 1966 году — в фильме «Я солдат, мама». В общей сложности харизматичный и яркий артист исполнил более ста киноролей. Самые известные его фильмы: «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Сто дней после детства», «Сибириада», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Приключения Шерлока Холмса», «Визит к минотавру», где он воплотил сразу следователя Тихонова и мастера Страдивари.
Именно Шакуров должен был играть возлюбленного главной героини в мелодраме «Зимняя вишня» — уже были отсняты некоторые кадры. Но на женскую роль утвердили Елену Сафонову, артисты не поладили, и Сергей ушёл из картины.
Шакуров сыграл царедворца Меньшикова в цикле фильмов Светланы Дружининой «Тайны дворцовых переворотов». Из его более современных работ — сериалы «Пётр Первый: завещание», «Молодёжка», «Пищеблок», «Перевал Дятлова». Сергей Каюмович также озвучивал фильмы и записал аудиокнигу с татарскими сказками.
Мишель Мерсье: «проклятие» маркизы Анжелики.
Знаменитая Анжелика Мишель Мерсье, урождённая Жослин Ивонн Рене Мерсье, появилась на свет 1 января 1939 года в Ницце, в семье француза и итальянки. Во многих свидетельствах отмечают, что родители были не очень рады дочке, так как ждали мальчика, который унаследует аптечный бизнес. С детства увлекалась танцами и выступила даже сразу после удаления аппендикса. В 18 лет стала солисткой балета в оперном театре Ниццы.
Дебют в кино состоялся в 1957 году в фильме «Поворот дверной ручки». Имя Жослин не понравилось продюсерам, и ей предложили взять псевдоним. Девушка выбрала вариант Мишель. Биографы утверждают, что это именно в память о ранее умершей младшей сестре Жослин, которую звали Мишель — родители актрисы очень любили её.
В 1964 году Мишель утвердили на роль Анжелики в экранизации авантюрного романа Анн и Сержа Голон «Анжелика — маркиза ангелов». От сценария отказались даже Брижит Бардо и Катрин Денёв, а Мерсье работа принесла мировую славу. Далее последовали «Великолепная Анжелика» (1965), «Анжелика и король» (1966), «Неукротимая Анжелика» (1967) и «Анжелика и султан» (1968). Мерсье стала настоящим кумиром 60-х, а в 80-х, когда картины вышли в прокат в СССР, её полюбили и у нас.
Мишель играла и нетипичные роли: проститутки в мелодраме «Гром небесный» (1965) с Жаном Габеном, убийцы в детективной драме Кристиана-Жака «Вторая истина» (1966), мстительной вдовы в вестерне Робера Оссейна «Верёвка и кольт» (1968). Интересно, что от природы актриса жгучая брюнетка, а золотистая шевелюра неукротимой Анжелики — парик.
Мерсье утверждала, что роль Анжелики не принесла ей счастья, хотя зрители полагали, что у такой красавицы всё должно быть прекрасно. Актриса пережила два развода, домашнее насилие, из-за которого даже попала в больницу, смерть одного возлюбленного, а другой оказался аферистом. Оказавшись на грани финансового краха, в 1999 году она начала распродавать коллекцию платьев и вещей Анжелики. Свою творческую и частную жизнь Мишель описала в книгах «Маркиза ангелов, или Разбитое сердце Анжелики» и «Я не Анжелика». Главный посыл — она так и осталась актрисой одной роли, мужчины тоже видели в ней эту героиню, а не её саму.
Кинодива ведёт уединённую жизнь, но появляется на фестивалях и приёмах. В 2003—2004 годах Мерсье была занята в небольших ролях в российском кино: сыграла у Александра Аравина в сериале про разведку «Красная капелла» и у Константина Одегова в комедии «Парижская любовь Кости Гуманкова». В 2016 году стало известно, что артистка заболела раком кожи — и она продолжает бороться. Мишель признавалась, что ей предлагают руку и сердце даже сейчас.