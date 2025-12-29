От Щелкунчика до людоеда: Невероятные судьбы знаменитостей, родившихся в Новый год

Мерсье утверждала, что роль Анжелики не принесла ей счастья, хотя зрители полагали, что у такой красавицы всё должно быть прекрасно. Актриса пережила два развода, домашнее насилие, из-за которого даже попала в больницу, смерть одного возлюбленного, а другой оказался аферистом. Оказавшись на грани финансового краха, в 1999 году она начала распродавать коллекцию платьев и вещей Анжелики. Свою творческую и частную жизнь Мишель описала в книгах «Маркиза ангелов, или Разбитое сердце Анжелики» и «Я не Анжелика». Главный посыл — она так и осталась актрисой одной роли, мужчины тоже видели в ней эту героиню, а не её саму.