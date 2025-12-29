Трамп: Европа возьмет на себя большую часть гарантий безопасности Украине

По словам президента США Дональда Трампа, Европе предстоит взять на себя значительную часть обязательств по безопасности Украины, но США окажут помощь.
Напомним, что накануне завершились переговоры президента США и киевского главаря во Флориде.
Уже после Трамп сообщил, что его встреча с Владимиром Зеленским и беседа с Владимиром Путиным прошли «замечательно».
При этом американский глава признал, что несогласованными остаются только 1−2 самых сложных пункта договоренностей по Украине.
