Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Европа возьмет на себя большую часть гарантий безопасности Украине

Трамп сообщил, что вопросом гарантий безопасности Украины займется в большей степени Европа, США помогут.

Источник: Комсомольская правда

По словам президента США Дональда Трампа, Европе предстоит взять на себя значительную часть обязательств по безопасности Украины, но США окажут помощь.

Напомним, что накануне завершились переговоры президента США и киевского главаря во Флориде.

Уже после Трамп сообщил, что его встреча с Владимиром Зеленским и беседа с Владимиром Путиным прошли «замечательно».

При этом американский глава признал, что несогласованными остаются только 1−2 самых сложных пункта договоренностей по Украине.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше