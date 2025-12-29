Трамп заявил о приближении урегулирования конфликта на Украине

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выступил с заявлением после встречи с Зеленским и назвал её замечательной.
«У нас была отличная встреча. Мы обсудили множество вопросов», — сказал Трамп журналистам.
По его словам, к урегулированию на Украине «подошли очень близко». Президент США отметил, что урегулирование украинского конфликта «приближается», при этом «предстоит ещё выяснить, произойдёт ли оно вообще».
«Посмотрим, случится ли оно, но оно очень близко», — заявил Трамп.
Кроме того, в ходе пресс-конференции Трамп заявил, что разговор с европейскими лидерами «прошёл хорошо». Он заявил, что в понедельник вновь пообщается с Зеленским.
Трамп считает возможной «в надлежащее время» встречу президента Российской Федерации Владимира Путина и Зеленского. Он подчеркнул, что убеждён, что российская сторона решительно настроена на урегулирование конфликта на Украине.
Президент США заявил, что территориальный вопрос в украинском конфликте всё ещё не решён.
Напомним, переговоры Трампа и Зеленского продолжались около двух часов. После этого, по данным СМИ, Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с лидерами европейских стран.
Ранее сообщалось, что Трамп заявил, что вопрос представителя украинского издания о роли Соединённых Штатов в гарантиях безопасности Украине является «тупым», слова прозвучали перед встречей с Зеленским.