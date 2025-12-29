Трамп заявил, что Россия готова помогать в восстановлении Украины

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Россия готова помочь восстановлению Украины. Он сказал, что обсуждал это с президентом РФ Владимиром Путиным, который проявил «очень большую щедрость». Подобное мнение он выразил после переговоров с киевским главарем Владимиром Зеленским во Флориде.
При этом встречу с экс-комиком глава Белого дома охарактеризовал как «замечательную». Так же он оценил и телефонный разговор с Путиным.
Кроме того, Трамп анонсировал встречу с Зеленским 29 декабря.
Говоря о Европе, он отметил, что ЕС возьмет на себя большую часть гарантий безопасности Украине, а США помогут. Тогда же американский лидер заявил, что Россия и Украина очень близки к решению конфликта. А нерешенными остаются 1−2 наиболее сложных вопроса мирных договоренностей.