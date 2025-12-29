«Я сразу понял, что это ты»: кого рассекретили в полуфинале шоу «Аватар»

Это будет решающий эпизод, в котором раскроются все тайны: кто же на самом деле Финист — Ясный сокол, которого жюри не может угадать весь сезон, действительно ли Золотая рыбка — это Лера Астапова, и права ли Регина Тодоренко насчет Mary Gu в образе Авроры. Интрига сохраняется до последнего — впервые за четыре сезона в финал вышли сразу пять участников, трое из которых остаются абсолютной загадкой для жюри.