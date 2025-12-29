«Я сразу понял, что это ты»: кого рассекретили в полуфинале шоу «Аватар»

«Шоу Аватар» — российское музыкальное телешоу от создателей шоу «Маска».
На НТВ 28 декабря 2025 вышел полуфинальный выпуск четвертого сезона шоу «Аватар». Шесть цифровых персонажей сражались за место в финале, который состоится уже 1 января 2026 года. Жюри в составе Сергея Лазарева, Тимура Батрутдинова, Леры Кудрявцевой и Регины Тодоренко пришлось выбирать между Купидоном, Кикиморой и Авророй. Одна из версий оказалась верной, и проект покинул участник, скрывавшийся за крылатым богом любви — подробнее в материале URA.RU.
Что за шоу «Аватар».
«Аватар» — российское музыкальное шоу от создателей проекта «Маска», которое стартовало на НТВ в сентябре 2022 года. Формат отличается использованием передовых технологий: на сцене выступают цифровые персонажи из сказок, мифов и былин, которыми в реальном времени управляют знаменитости — артисты, спортсмены, телеведущие и блогеры.
Для создания аватаров применяются технологии захвата движений (Motion Capture) и дополненной реальности (AR). Благодаря им цифровой герой получает голос, пластику и мимику участника, может общаться с ведущим Вячеславом Макаровым и жюри в режиме реального времени.
Задача судей — угадать, кто скрывается за виртуальным обликом. В каждом выпуске три аватара попадают в номинацию на выбывание. У жюри есть три попытки угадать участника. Если они называют правильное имя с первой попытки, персонаж покидает проект. Если не угадывают — остается в шоу. За вечер проект может покинуть только один участник.
Четвертый сезон стартовал 9 ноября 2025 года с 12 участниками. К полуфиналу осталось шесть персонажей: Аврора, Золотая рыбка, Кикимора, Купидон, Финист — Ясный сокол и Хозяйка Медной горы.
Состав жюри четвертого сезона шоу «Аватар».
Сергей Лазарев — один из членов жюри четвертого сезона шоу «Аватар».
В восьмом выпуске в составе жюри произошли изменения. Постоянное кресло Клавы Коки заняла певица Регина Тодоренко, которая уже несколько раз появлялась в проекте в качестве приглашенного судьи. Вместе с ней аватаров оценивали председатель жюри Сергей Лазарев, комик Тимур Батрутдинов и телеведущая Лера Кудрявцева.
Выступления полуфинала четвертого сезона шоу «Аватар».
Хозяйка Медной горы — «Зачем вы, девочки, красивых любите?».
Одна из самых загадочных участниц проекта открыла полуфинал композицией 1970 года Евгения Птичкина и Игоря Шаферана. Во время обсуждения Хозяйка продолжала давать подсказки, постоянно упоминая слово «мастер» и обращаясь так к Сергею Лазареву, однако председатель жюри не реагировал на намеки. Участница исполнила песню в псевдонародной манере, в середине добавила рэп-вставку, а в финале выдала впечатляющий ультразвук.
Лазарев признался, что не хочет раскрывать личность Хозяйки до финала: «Хочу удивиться 1 января». Среди версий жюри звучали имена Марины Кравец, Юлии Ковальчук, Настасьи Самбурской и Сати Казановой.
Купидон — «Шелк».
Бог любви исполнил летний хит 2025 года Вани Дмитриенко. Перед выступлением Купидон зачитал судьям их натальные карты, продолжая интриговать жюри астрологическими отсылками. На последних куплетах песни впервые отчетливо стало слышно голос Романа Каграманова, что для опытных зрителей стало сигналом — развязка близка.
Купидон на протяжении всего сезона активно общался с Тимуром Батрутдиновым, давая ему советы по личной жизни и одновременно оставляя подсказки о своей личности. Основными версиями жюри были Роман Каграманов и Иван Абрамов.
Кикимора — «Худи».
Костлявая ведьма-недоросток преподнесла сюрприз судьям — подарила им одно огромное худи на всех четверых, которое больше напоминало смирительную рубашку или костюм для коллективного балетного номера. Марк Тишман пошутил: «Кикимора провела прошлую неделю в институте Сербского или Кащенко, и врачи сказали: “Надень это на них, а там дело техники”».
Участница исполнила хит Джигана, Artik & Asti и NILETTO, пытаясь петь тремя разными голосами, имитируя каждого из артистов оригинальной версии. Жюри упорно слышали в голосе Кикиморы либо Ольгу Бузову, либо Марго Овсянникову, либо Наталью Медведеву. Тимур Батрутдинов задался вопросом: «Если там Марго, как она скрывает свой фирменный невероятный смех?».
Кикимора попадала в номинацию уже в четвертый раз за сезон, но продолжала оставаться неразгаданной.
Золотая рыбка — «Колыбельная».
Загадочный персонаж, часто включающий «пародистку» и наводящий жюри на мысль о Валерии Астаповой, исполнила дебютную авторскую песню Полины Гагариной. По словам Гагариной, она увидела эту мелодию во сне — наблюдала бегущую строку с текстом и свои пальцы на клавишах фортепиано.
Лазарев никак не мог вспомнить по голосу, кто это, хотя, по мнению некоторых зрителей, Астапова пела практически своим голосом. Среди версий жюри также звучали имена Натальи Медведевой, Елены Гущиной, Марины Кравец и Надежды Ангарской.
Финист — Ясный сокол — «Ищу тебя».
Один из самых загадочных и улыбающихся аватаров сезона исполнил композицию из новогоднего фильма «31 июня», которая впервые прозвучала 1 января 1979 года. Главная особенность Финиста — способность петь разными голосами, что максимально усложняет задачу жюри.
Судьи ждали не столько выступления, сколько новой версии от Тимура Батрутдинова, который обещал ее озвучить. После номера Батрутдинов выдал неожиданную версию: «Очень остроумный, даже лучше меня в плане юмора. Это Xolidayboy!» Однако никто из коллег эту версию не поддержал.
Среди других кандидатур звучали имена Дмитрия Фомина, Ильи Соболева, Юрия Николаенко, Виктора Дробыша, Зураба Матуа, Ивана Абрамова, Стаса Пьехи и Игоря Николаева. Регина Тодоренко предположила, что там может быть Игорь Николаев.
Аврора — «Because of You».
Богиня исполнила балладу американской певицы Келли Кларксон, написанную в соавторстве с бывшими участниками Evanescence. Песня исследует боль от разрушающихся семейных отношений и цикличность поведения в поколениях.
Несмотря на то что в прошлом выпуске жюри убедились, что это не Татьяна Буланова, мысли о ней все еще не покидали судей. Лера Кудрявцева призналась: «Я была на сто процентов уверена, что вы Татьяна Буланова. Но вы подставили подножку». После выступления жюри переключилось на молодых исполнительниц.
Регина Тодоренко перечислила целый список версий: «Я думала, что это Асия, потом Юлианна Караулова, были вспышки Zivert, местами Татьяна из “Моя Мишель”». Лазарев добавил «чуть-чуть Азизы», а Тодоренко пошутила про «щепотку Аниты Цой» и Анастасию Стоцкую, но затем выдала финальную версию: «Это Mary Gu».
Номинация и раскрытие в полуфинальном выпуске шоу «Аватар».
Тимур Батрутдинов — один из судей музыкального телешоу «Аватар» на телеканале НТВ.
По результатам трех голосований в номинацию на раскрытие попали Купидон, Кикимора и Аврора. Это была дебютная номинация для Купидона, который до этого успешно избегал опасной зоны.
Первая попытка: Кикимора.
Жюри решило начать с Кикиморы. Сергей Лазарев и Тимур Батрутдинов были уверены, что за зловредной ведьмой скрывается певица Марго (Маргарита Овсянникова), исполнительница хита «Кукареку».
Однако сцена окрасилась красным светом — версия оказалась неверной. Кикимора в пятый раз осталась неразгаданной и прошла в финал.
Вторая попытка: Купидон.
Вторым на раскрытие вышел Купидон. Тимур Батрутдинов с первого выпуска держался версии о Романе Каграманове, которого в шутку называл «Армен Барабанов». Комик признался: «Если я скажу версию, которую говорю с начала программы, меня может проклясть аватар. Я думаю, это Армен Барабанов», — подразумевая Романа Каграманова.
Купидон попытался спастись последним аргументом: «Вы же все хотите любви, члены жюри? Тогда меня берегите». Однако это не сработало — все четыре судьи единогласно проголосовали за версию с Каграмановым.
Сцена залилась зеленым светом. Тимур Батрутдинов оказался прав.
Роман Каграманов: реакция и прощание.
Роман Каграманов — шоумен, актер, певец и телеведущий, который управлял аватаром Купидона в шоу «Аватар».
Когда на сцену вышел 29-летний блогер, певец и шоумен Роман Каграманов, он сразу же обратился к Тимуру: «Ты! Я не дам тебе спокойной жизни. Ты наступил на мину. Оборачивайся».
Батрутдинов развел руками: «Я сразу понял, что это ты. Прости. Ты такой яркий человек».
Сергей Лазарев отметил вокальные данные участника: «Рома, если бы не Тимур, мы бы долгое время не понимали, что это ты. Продолжай его ненавидеть. Это его вина. Я не знал, что ты так поешь. Восемь выпусков ты нас радовал своим вокалом. Тебе удавалось обманывать внутри песен. Круто, что мы узнали тебя как вокалиста. Для многомиллионной аудитории это большое открытие».
Лера Кудрявцева добавила: «Рома, это так клево, когда тебя можно узнать по мимике, по разговору, по юмору. Здорово, когда артист узнаваем».
Вячеслав Макаров напомнил о путанице в начале сезона: «В первых программах вы говорили, что Купидон — это Таисия Повалий».
Регина Тодоренко подытожила: «Хорошо, что ты не Таисия Повалий. Сейчас сердца миллионов разбились, потому что сказка о Купидоне закончилась. Ромка, ты невероятно талантливый. Круто, что есть такие шоу, как “Аватар”, которые раскрывают все грани твоего таланта».
Каграманов поблагодарил создателей: «Я бы хотел вас всех поблагодарить за этот потрясающий проект, который создан не просто для того, чтобы зритель радовался, а у артиста была популярность, а в первую очередь за то, что мы здесь развиваемся в плане вокала и актерского мастерства».
На прощание Роман исполнил песню «Cry Me a River» Джастина Тимберлейка из пятого выпуска — уже без цифрового аватара, своим голосом.
Финалисты шоу четвертого сезона шоу «Аватар».
В финал шоу «Аватар-4» прошли пять персонажей.
В финал четвертого сезона шоу «Аватар» прошли пять персонажей:
Аврора — основная версия жюри Mary GuЗолотая рыбка — предположительно Валерия АстаповаКикимора — остается загадкой, версии от Юлии Ковальчук до МаргоФинист — Ясный сокол — самый неразгаданный участник сезонаХозяйка Медной горы — возможно Марина Кравец или Юлия Ковальчук.
Разгаданные участники четвертого сезона шоу «Аватар».
За восемь выпусков жюри удалось разоблачить семь из двенадцати аватаров:
Чудо-Юдо — певец Аркадий УкупникБерегиня — певица Ирина СалтыковаАфродита — певица Алена СвиридоваПосейдон — певец Нодар РевияИлья Муромец — певец Кай МетовБерендей — певец Леша СвикКупидон — блогер и шоумен Роман Каграманов.
Когда финал четвертого сезона шоу «Аватар».
Финальный выпуск четвертого сезона шоу «Аватар» выйдет в эфир на НТВ 1 января 2026 года. В новогоднюю ночь зрители узнают, кто скрывается за оставшимися пятью аватарами, и кто станет победителем сезона.
Это будет решающий эпизод, в котором раскроются все тайны: кто же на самом деле Финист — Ясный сокол, которого жюри не может угадать весь сезон, действительно ли Золотая рыбка — это Лера Астапова, и права ли Регина Тодоренко насчет Mary Gu в образе Авроры. Интрига сохраняется до последнего — впервые за четыре сезона в финал вышли сразу пять участников, трое из которых остаются абсолютной загадкой для жюри.