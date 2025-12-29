Ричмонд
«Отлично пообщались»: Трамп рассказал о разговоре с лидерами Европы и Зеленским

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что разговор с европейскими лидерами и украинским коллегой Владимиром Зеленским прошел хорошо.

— Все они прекрасные лидеры, и мы отлично пообщались. После того, как мы закончили с Владимиром Зеленским, мы решили, что будет уместно поговорить с ними. Наша встреча прошла отлично, — заявил он в воскресенье, 28 декабря, журналистам в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, передает РИА Новости.

Также глава Белого дома сообщил, что вопрос о суверенитете над Донбассом еще предстоит решить. При этом он отметил, что согласование позиций по данной проблеме движется в нужном направлении.

Если глава киевского режима надеялся на демонстрацию поддержки со стороны Дональда Трампа в начале их встречи в Мар-а-Лаго, то его ожидания не оправдались. Об этом 28 декабря сообщило британское издание Financial Times. Отмечается, что глава Белого дома вернулся к своей позиции равноудаленности.

Во время общения с репортерами до начала переговоров американский лидер также в очередной раз выразил уверенность в том, что РФ заинтересована в мире, и отверг предположения о том, что Москва не настроена серьезно на урегулирование конфликта.

