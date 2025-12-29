«Отлично пообщались»: Трамп рассказал о разговоре с лидерами Европы и Зеленским

— Все они прекрасные лидеры, и мы отлично пообщались. После того, как мы закончили с Владимиром Зеленским, мы решили, что будет уместно поговорить с ними. Наша встреча прошла отлично, — заявил он в воскресенье, 28 декабря, журналистам в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, передает РИА Новости.