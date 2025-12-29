Стало известно, во сколько россиянам обойдется бутерброд с икрой

Между тем в Петербурге вновь хотят поднять цены на проезд в метро. Сейчас он стоит 86 рублей. Однако в 2026 году цену могут поднять до 95 рублей. Кроме того, власти планируют увеличить стоимость проезда в наземном транспорте. Он может подняться до 88 рублей.