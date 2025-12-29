Стало известно, во сколько россиянам обойдется бутерброд с икрой

Цены на красную икру подскочили в России перед новогодними праздниками. Приготовление одного такого бутерброда обойдется в 168 рублей. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что набор продуктов на бутерброды с красной икрой будет стоить 3350 рублей. Икра в среднем обойдется в 2994 рубля.
«Один бутерброд, состоящий из 10 грамм икры, 10 грамм сливочного масла и 30 грамм хлеба, обходится примерно в 168 рублей», — говорится в материале.
Между тем в Петербурге вновь хотят поднять цены на проезд в метро. Сейчас он стоит 86 рублей. Однако в 2026 году цену могут поднять до 95 рублей. Кроме того, власти планируют увеличить стоимость проезда в наземном транспорте. Он может подняться до 88 рублей.