Стало известно, во сколько россиянам обойдется бутерброд с икрой

Средняя стоимость бутерброда с икрой в России составила 168 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Цены на красную икру подскочили в России перед новогодними праздниками. Приготовление одного такого бутерброда обойдется в 168 рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что набор продуктов на бутерброды с красной икрой будет стоить 3350 рублей. Икра в среднем обойдется в 2994 рубля.

«Один бутерброд, состоящий из 10 грамм икры, 10 грамм сливочного масла и 30 грамм хлеба, обходится примерно в 168 рублей», — говорится в материале.

Между тем в Петербурге вновь хотят поднять цены на проезд в метро. Сейчас он стоит 86 рублей. Однако в 2026 году цену могут поднять до 95 рублей. Кроме того, власти планируют увеличить стоимость проезда в наземном транспорте. Он может подняться до 88 рублей.