Нейрохирург из США рассказал встрече с покойной сестрой в загробном мире

Американский нейрохирург, который очнулся после комы, рассказал, что встретил сестру в загробном мире. Об этом написало издание Daily Mail, опубликовав еще раз любимый материал читателей, вышедший в 2025 году.
72-летний Эбен Александер, врач и лектор Гарвардской медицинской школы, большую часть жизни был скептиком во всех вопросах, которые касаются посмертного опыта. В 2008 году он заболел вирусным менингитом, который привел к серьезным осложнениям. Доктора ввели его в искусственную кому. В течение недели у него фиксировалось полное отсутствие мозговой активности.
По словам нейрохирурга, в этот период его сознание перенеслось в потусторонний мир, который он называет раем.
— Я ощущал себя частичкой осознания на крыле бабочки, среди пульсирующих роев из миллионов других бабочек, — рассказал он.
Его проводником в этом мире стала женщина с «добрыми» голубыми глазами.
— Ты любим и лелеем, дорогой, и всегда будешь. Тебе нечего бояться, — говорила она Александеру телепатически.
Через неделю он пришел в себя.
Отмечается, что его усыновили в детстве, он нашел биологических родителей будучи взрослым. При этом ему не удалось увидеться с сестрой Бетси, умершей за несколько лет до этого. Когда через несколько месяцев после пробуждения и полного восстановления врач впервые увидел фото сестры, то узнал в ней ту самую женщину-проводника.
— Для Александера это стало неопровержимым доказательством реальности пережитого, заставившим пересмотреть все научные догмы. Теперь он убежден, что сознание существует независимо от мозга, — говорится в статье.
Похожий опыт пережила американка Триша Баркер. Об этом она рассказала газете Daily Mail. Женщина попала в автокатастрофу. Ее госпитализировали с переломами позвоночника и ноги, а также множественными внутренними травмами. Из-за отсутствия страховки девушке пришлось ждать операции 17 часов.