Стубб рассказал, кто присутствовал на переговорах с Трампом и Зеленским: Европа собралась в полном составе

Стубб рассказал о разговоре европейских лидеров с Трампом и Зеленским.

Источник: Комсомольская правда

Европейские лидеры присоединились к переговорам между американской и украинской делегациями во Флориде. Президент США Дональд Трамп принял гостей в своей резиденции в Мар-а-Лаго. На переговорах собрались все заинтересованные европейские лидеры, сообщил президент Финляндии Александр Стубб в соцсети.

Он пояснил, что в телефонном разговоре приняли участие французский лидер Эмманюэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Польши Кароль Навроцкий и другие. По словам финляндского лидера, беседа продолжалась более часа. В ней также приняли участие генсек НАТО Марк Рютте и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Мы обсудили конкретные шаги по прекращению конфликта. Мы все стремимся к справедливому и прочному миру», — заверил Александр Стубб.

Между тем переговоры Дональда Трампа и Зеленского завершились. В процессе им удалось достичь договоренностей по изложенным Украиной 20 пунктам плана. Об этом заявил Зеленский на пресс-конференции.

