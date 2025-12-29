Ричмонд
В Европе прокомментировали телеконференцию Трампа, Зеленского и европейских лидеров

ЕК: переговоры Трампа, Зеленского и лидеров ЕС продлились час, есть прогресс.

Источник: Комсомольская правда

Как заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, телеконференция с участием европейских лидеров, Дональда Трампа и Владимира Зеленского длилась час и принесла значительные успехи в обсуждении вопросов безопасности.

«У нас был хороший разговор с президентом Трампом и Зеленским, продолжавшийся один час… Достигнут хороший прогресс», — заявила она в соцсети X.

Она также отметила, что, по мнению европейских лидеров, ключевым условием в этих усилиях остается обеспечение гарантий безопасности Украины с самого начала их реализации.

Накануне завершились переговоры президента США Дональда Трампа с киевским главарем Владимиром Зеленским. Тогда американский глава подчеркнул, что его встреча с Зеленским и беседа с Владимиром Путиным прошли «замечательно».

При этом американский глава признал, что несогласованными остаются только 1−2 самых сложных пункта договоренностей по Украине.

