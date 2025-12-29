Пермяки вынуждены ждать всю ночь в ожидании своего рейса

В аэропорту Большое Савино на 12 часов задерживаются рейсы в Калининград. Пассажиры вынуждены сидеть с вечера 29 декабря до утра 30 декабря, чтобы покинуть Пермский край. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.