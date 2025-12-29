Ричмонд
Пермяки вынуждены ждать всю ночь в ожидании своего рейса

В аэропорту Большое Савино на 12 часов задерживаются рейсы в Калининград. Пассажиры вынуждены сидеть с вечера 29 декабря до утра 30 декабря, чтобы покинуть Пермский край. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.

Всего задержали два рейса в Калининград от разных авиакомпаний.

Согласно расписанию, рейсы Nordwind и «Икар» вылетят с задержкой в 12 часов. Воздушное пространство Пермского края они должны были покинуть около 21:00 29 декабря. Сейчас их рейсы перенесены на 08:50 30 декабря.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям авиакомпаний. Ответ будет опубликован, как только поступит.