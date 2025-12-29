Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил перед журналистами вместе с нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским. Они провели пресс-конференцию в резиденции главы государства во Флориде. В ходе речи президент США пристыдил американцев, воюющих на стороне Украины.
Один из журналистов рассказал, что в рядах ВСУ служит порядка сотни граждан Соединенных Штатов. Хозяин Белого дома резко отреагировал на вопрос о послании для таких американцев.
«Что за стыд, вы умираете за чужую страну», — прокомментировал Дональд Трамп.
По его мнению, договоренности между Москвой и Киевом могут быть достигнуты уже через несколько недель. Хозяин Белого дома подчеркнул, что переговорный процесс может «пойти хорошо». При этом всё может произойти иначе, «по-плохому».